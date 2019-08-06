فساتين سهرة رومانسية موضة صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - بعيدًا عن رقيّ الحرير وروعة الدانتيل في فساتين السهرة، ولوكات الحفلات، جاءت فساتين موسم صيف 2019 ذات طابع أكثر مرحًا وعفوية وعصرية، من خلال هذا القماش الذي غالبًا ما يعيدنا الى أيام الطفولة.

Zuhair Murad





فساتين السهرة دومًا ما تكون محيّرة، إن لناحية القصة أو اللون أو الستايل أو التفاصيل! ولكن ثمّة خامة تجعل أيّ فستان تختارينه منها يبدو رائعًا، وهو خيار آمن ومميز ومفعم بالأنوثة! فهل تذكرين الفساتين ذات التفاصيل من التول، أو التي صُمّمت من طبقات وطبقات من التول، والتي كنتِ ترتدينها منذ عشر سنوات على الأقل، أو في سن المراهقة؟ إن كان مقاسها ما زال يناسبكِ، هذه الأخبار ستكون مفرحة تمامًا بالنسبة لكِ.

Valentino



كنتِ مدعوةً الى حفل زفاف، أو حفل كوكتيل، أو حفل راقص، أو حتى مناسبة تتضمن السجادة الحمراء، ستجدين ما تبحثين عنه من ستايلات وقصات وألوان من فساتين ذات تفاصيل لافتة من التول. فقد نالت إعجابنا وفازت بقلوبنا الكثير من اللوكات على مدارج عروض الأزياء المصممة من التول الساحر الرومانسي، وتحديدًا تلك التي ابتُكرت بالكثير من الكشاكش على التنورة، أي القسم السفلي والذي نراه مثاليًّا للفتيات الرومانسيات اللواتي يبحثن عن لوك الأميرات. أما الفساتين ذات التول على الأكمام، فهي تناسب بشدة اللواتي لا يخفن من عكس جانبهنّ الجامح والجريء، بلوك ذي لمسات من الأنوثة.

Ralph lauren



ولطالما عشقت النجمات هذا القماش على السجادة الحمراء، خصوصًا وأنه يمنحهنّ التوازن المطلق في الطلة، بحيث إنه تسهل إضافته إلى أيّ جانب من جوانب الفستان، وهو يُستخدم بالكثير من الأحيان كطبقات متعددة لجعل تنورة الفستان الملوكي أكثر انتفاخًا، فيما رأيناه هذا الموسم بكثرة على شكل كشاكش تارة، يزين أكمام فستان بطريقة مرحة، وتارة أخرى مع عقدة الفراشة المتدلية والمصنوعة منه، أو حتى يزين مختلف جوانبه على شكل ثنيات متعددة الأشكال.

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Elie Saab



من هنا، قمنا بجولة بالنيابة عنكِ على الماركات الفاخرة كافة، واخترنا لكِ نخبة من الفساتين المميزة حقًّا، والكفيلة بأن تجعلكِ محط الأنظار في كل مرة تطلين بها فيها. فأخبرينا، أيّ فستان منها يحاكي ستايلكِ؟

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