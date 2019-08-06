عبايات من وحي الفاشينيستا شهد الزهراني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - لا تخلو خزانة الفاشينيستا شهد الزهراني من العباية، على الرغم من ارتدائها لقطع عدة أخرى تناسب المحجبات. ومع تنوُّع الألوان في القصات والموديلات، فإنّ أغلب عباياتها كانت باللون الأسود المميز، والذي لا تنتهي موضته أبدًا.

عباية مختارة من الفاشينيستا السعودية شهد الزهراني





تجملت شهد الزهراني بـ عبايات عدة سوداء، منها عباية بحزام خصر وجيوب مزينه بالفرو البنفسجي، وزُينت أطراف الأكمام بخرز بنفسجي وفرو، وظهرت بعباية سوداء مزينة من أطراف الأكمام والجيوب بنقشات سوداء، وأطلَّت بعباية سوداء زُينت أطرافها وأطراف الأكمام بتطريزات بنفسجية، كما ارتدت عباية مزينة بقماش أبيض في الأطراف.

عباية مختارة من الفاشينيستا السعودية شهد الزهراني





وظهرت كذلك بعباية سوداء مزينة بلمعة فضية من المنتصف وقماش شفاف، وأطلت بعباية سوداء بأكمام واسعة ونقشات باللون الأسود في المنتصف، وعباية أخرى باللون الأسود مزينة بقماش برونزي من الأكمام وتطريزات عدة برونزية مبتكرة في العباية، كما تألقت بـ عباية سوداء مطرزة بحروف بنيّة من منطقة الرقبة على شكل سبعة.

عباية مختارة من الفاشينيستا السعودية شهد الزهراني



بينما ارتدت عبايات عدة ملونة، أبرزها عباية كحلية بخطوط بيضاء مزينة بكشكشة في أطراف الأكمام وأسفل العباية، وتألقت بعباية كحلية بحزام خصر ونقشة فضية بالأطراف، وزيَّنها قماش بني في الأكمام، وتجملت بعباية بيج بسيطة بخطوط بنية ناعمة، وعباية باللون الأزرق النيلي لاطلالة لافتة وبسيطة، كما أطلَّت بعباية رمادية مزينة بقماش أسود في أطراف الأكمام، ومنقوشة في الكتف، مع حزام للخصر، وظهرت بعباية بيضاء يزينها حزام خصر ونقشات فضية.

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