أحذية بيضاء موضة 2019.. شاهدي كيف تنسقها الفاشينيستات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - فيما تتصدّر الأحذية الرياضية البيضاء الموضة منذ أعوام عدة ، فإنّ الأحذية البيضاء بشكل عام سواء التصميمات الكلاسيكية المدببة أو الصنادل، تستحق بعض الاهتمام أيضًا.
الاتجاهات تسير هذا الصيف نحو ألوان النيون والدرجات المعدنية، والنقوش والطبعات المستوحاة من الطبيعية، ولكنها في الوقت نفسه تضم درجات الباستيل الناعمة. بين جميع الاختيارات السابقة سيكون زوج من الأحذية البيضاء هي القطعة الأساسية في خزانتكِ هذا الموسم، وربما لمواسم مقبلة.
جمعنا مجموعة من أجمل الأحذية البيضاء والصنادل المتاحة لدى كبريات دور الأزياء:
1-صنادل كعب القطة
قدمت دار برادا Prada زوجًا من الصنادل المصممة من الأمام بشريط يلف الأصابع، مع رباط الكاحل، كذلك، اختارت الدار هذا التصميم الرائع مع كعب القطة، لتقدم خيارًا فاخرًا ومريحًا في الوقت نفسه.
أيضًا، شهد حذاء المول mule المزود بكعب القطعة رواجًا ضخمًا على انستقرام، بخاصة وأنه خيار مناسب لاطلالات العمل الصيفية.
2- صنادل بيضاء بشرائط
إذا كانت فكرة الحذاء الأبيض لا تروق لكِ، سيكون زوج من الصنادل المصممة بشرائط تلف مقدمة القدم والكاحل، وربما جزء من الساق، خيارًا عصريًّا وأنيقًا.
اختارت الفاشينيستا لانا الساحلي زوجًا من الصنادل البيضاء بشرائط أمامية، مع كعب مربع يحقق لها الراحة وحرية الحركة.
أما المذيعة عزة زعرور فذهبت إلى زوج من الصنادل المصممة بشرائط محدودة مع كعب القطة المريح. شاهدي الصور.
3-الصنادل والمول بكعب مربع
بالإضافة إلى اللون الأبيض، فإنّ الكعوب المربعة أو الصلبة، رائجة تمامًا هذا الموسم. قدمت دار كريستيان لوبوتان Christian Louboutins تشكيلة أنيقة من الصنادل المزودة بكعب مربع والنعل الأحمر المميز للدار. كما أهتمت بتفاصيل إضافية في المقدمة مثل الاكسسوارات المعدنية.
4-الشباشب المسطحة
بخلاف الكعوب الرفيعة والمربعة، قدمت بعض دور الأزياء خيارات أكثر راحة، مثل الشبشب الذي قدمته دار غوتشي Gucci. كذلك تصميم هيرميس Hermes الذي انتعلته أغلب مدونات الموضة من الصيف الماضي وحتى الآن. شاهدي في الصور كيف نسقته الفاشينيستا المحجبة مرمر.
5- الأحذية البيضاء المصممة من جلد الثعبان
إذا كنتِ ترغبين في لمسة وتغطية أكثر قليلًا ، فإنّ الأحذية المصممة بمقدمة مدببة مع فتحة الكعب، ستكون أنيقة، لا سيّما إذا اخترتِ زوجًا بنقوش جلد الثعبان أو التمساح .
أيضًا حذاء الـpump الكلاسيكي سيكون خيارًا أنيقًا وعمليًّا إذا كانت الأنماط السابقة غير مناسبة لكِ.
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