أناقة دلال الدوب في إطلالات بالأبيض والأسود .. ستلفت انتباهك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تعتمد مدونة الموضة دلال الدوب على إطلالات مميزة بلوني الأبيض والأسود بشكل ملحوظ، ولا يرتبط هذا الأمر لديها بموسم ما، وبنظرة سريعة على إطلالات دلال الدوب، سوف تلاحظين بساطة تنسيقها للوني الأبيض والأسود بطريقة غاية في الأناقة.

دلال الدوب بالبدلة السوداء مع الحجاب الأبيض

دلال الدوب بالبدلة السوداء مع الحجاب الأبيض





اعتمدت دلال الدوب على موضة البدلة السوداء بطريقة محايدة، بينما اعتمدت الحجاب باللون الأبيض، واختارت شنطة ملونة متوسطة الحجم لتناسب اللوك الرسمي، لكنها أضافت لمسة كاجوال بالنظارة الميرور.

دلال الدوب بفستان منقط أبيض وأسود

دلال الدوب بفستان منقط أبيض وأسود





لفتنا هذا الفستان الأنيق بصيحة البولكا دوت بلوني الأبيض والأسود، ولم تكسر اللوك الحيادي إلا مع الحذاء الوردي، واختارت حجابا باللون الأبيض المطرز للمسة مبهجة، مناسب لأوقات ما بعد الظهر.



البليزر المعرق بالورود مع البنطلون الأبيض

البليزر المعرق بالورود مع البنطلون الأبيض





اختارت مدونة الموضة دلال الدوب بليزر بلوني الأبيض والأسود معرق بالورود باللون الزيتوني مع البنطلون الأبيض، نسقت معه قميصا وبنطلون أبيض، وحجابها الأبيض المعتاد، لإطلالة تجمع بين النمطين العصري والكلاسيكي، يمكنك اعتمادها للمسة أنثوية وجادة بالوقت نفسه.



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التنورة والتوب الأسود مع تيشرت أبيض لإطلالة عملية

التنورة والتوب الأسود مع تيشرت أبيض لإطلالة عملية



أعجبتنا هذه الإطلالة العملية والمريحة من دلال الدوب، والتي اعتمدت فيها على التنورة البيليسيه المكسرة، مع توب أسود شفاف، نسقت معه تيشرت قطنيا باللون الأبيض مع سنيكرز أسود وطرحة بيضاء، والمميز بهذا التنسيق أنه لن يحتاج منك الكثير من الوقت والتفكير، وستبدين بالنهاية بأفضل مظهر لديك.

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