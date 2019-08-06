أيلاينر نيون موضة مكياج صيف 2019... تعلمي تطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - غاب الأيلاينر الأسود موقتاً هذا الصيف، ليحل محله الأيلاينر النيون بألوان مختلفة نابضة بالحياة، وبأشكال هندسية خارجة عن المألوف، وهو يلاقي رواجاً كبيراً، لا سيما بين النجمات أمثال ريهانا، كيندال جينر، كاميلا مينديز، وغيرهن...

فإذا كنت من محبات موضة المكياج الجريء، تعلمي طريقة تطبيق الأيلاينر النيون، الذي يعد الاتجاه الأبرز في صيف 2019.

أيلاينر نيون



أيلاينر نيون بأسلوب النجمات

إذا كنت تتمسكين بمكياج العيون التقليدي والأيلانير الأسود، فقد آن الأوان لإجراء تغييرات جذرية على أسلوب المكياج الخاص بك، من خلال اعتمادك الأيلاينر النيون بألوان وأشكال متعددة، وذلك على طريقة أبرز النجمات العالميات، في مقدمهن النجمة ريهانا، بحيث تقومين بوضع الأيلاينر النيون الملون بأشكال مختلفة، كأن تعتمدي أكثر من لون، كالأزرق والزهري، في خط عين واحد، يبدأ من زاوية العين الداخلية امتداداً الى زاوية العين الخارجية، بأسلوب مجنح قليلاً. كما بإمكانك اعتماد الأيلاينر النيون بأسلوب النجمة كيلي جينير، التي استخدمت الأيلاينر الأخضر ابتداءاً من النصف الخارجي للرموش العلوية امتداداً الى زاوية العين الخارجية، وكثفت رموشها بطبقات عدة من الماسكرا السوداء. وإن كنت جريئة بما يكفي، استخدمي الأيلاينر النيون على طريقة النجمة كاميلا مينديز، التي حددت كامل عينها بالأيلاينر الأزرق الذي جاء ممتداً الى خارج العين، وزينت مدمع العين بالأيلاينر الأصفر البراق.

أيلاينر نيون بأسلوب كيلي جنير



أيلاينر نيون بأشكال هندسية

بإمكانك التفنن برسمات الأيلاينر النيون لتحصلي على إطلالة عصرية وحيوية، فإذا كنت ترغبين في تطبيق الأيلاينر الملون بخط ناعم، قومي برسم خط بسيط بجانب العين بألوان كالأبيض، الزهري، الزهري، الأزرق، الأخضر، والبرتقالي... كما بإمكانك تحديد الرموش العلوية بخط أيلاينر واحد تختارينه باللون الذي ترغبين فيه، أو تقومين برسم خطين متوازيين على طول الجفن العلوي امتداداً الى خارج العين، واختاري مثلاً اللون الأحمر والأسود، أو الخمري والأسود. إضافة الى ذلك، بإمكانك رسم أكثر من خط أيلاينر بألوان مختلفة حول العين، كأنك ترسمي بالأيلاينر الزهري شكل عين فوق الرموش العلوية، أو تعتمدي مكياج عيون القطة بالأيلاينر الأخضر، مع لمسة ناعمة من الأيلاينر الأزرق الداكن والزهري. ولمزيد من الجرأة، قومي بتطبيق الأيلاينر الملون مع الماسكرا الملونة.

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