موضة ألوان مناكير الصيف للعيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - أحدث وأجمل ألوان مناكير صيف 2019 مناسبة لعيد الأضحى
إليكِ مجموعة من أحدث ألوان مناكير صيف 2019، مناسبة لإطلالات العيد:
التدرّجات الفاقعة
الألوان الصارخة مثل البرتقالي والأخضر النيون، والأزرق الكهربائي والأحمر التوتي، تأتي بتدرّجات عصرية وجريئة للغاية، اختاريها لكي تكمل أناقة طلّتكِ في عيد الأضحى.
الألوان المحايدة
تتنوّع بين البيج والزهري والأبيض والنيود. تأتي بصيغ مزوّدة بلمعة الغليتر أو الشيمر، أو مطفأة، للحصول على مناكير عصري وناعم وراقٍ لجميع الأوقات والمناسبات.
الألوان البراقة والمعدنية
شملت باليت طلاء الأظافر لصيف 2019، كلّ الألوان، وقد عمدت الدور إلى طرحها مع إضافة نغمات الشيمر اللمّاع إليها، إلى جانب اللونين المعدنيين الفضّي والذهبي. جربي اللون المفضل لديكِ مع الحواف الفضّية أو اللون الذهبي المتوهّج والمرصّع بالجواهر الملوّنة لمناكير عصري لافت ومميز.
مناكير بتدرجات متداخلة ومتضاربة
تبدو فكرة الجمع بين الألوان المتضاربة في مناكير أظافركِ في أيام العيد، فكرة لطيفة وممتعة. فما رأيكِ باللون الأبيض اللبني المتزاوج مع الأحمر التوتي؟ كما يمكنكِ أن تتقني لعبة المزج على أظافركِ بين الأخضر والأزرق والأحمر والأصفر، التي تُعتبر من أجمل الألوان وأكثرها مرحًا وحيوية وانتعاشًا.
اِطّلعي على ألبوم الصور، وتعرّفي إلى أبرز ألوان مناكير صيف 2019، وموضة تطبيق الألوان على الأظافر، لمناكير عصري ولافت ومميز خاص بالمناسبات الصيفية كافة، وأبرزها مناسبات العيد.
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