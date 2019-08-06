فيديو: خلطة الأفوكادو لتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تعتبر الخلطات الطبيعية الوسيلة الأكثر أمناً لكل شابة تريد تبييض بشرة بشرتها .

ومن المعروف أن فيتامين سي من المكونات التي تساعد في تبييض البشرة والذي يتوفّر بكمية مهمة في الفاكهة وخصوصاً الأفوكادو.

ويساعد قناع الأفوكادو في إصلاح خلايا البشرة التالفة، ويعيد لها الرطوبة بفضل احتواء هذه الفاكهة على فيتامين سي بكمية وافرة.

شاهدي الفيديو الذي يظهر كيفية عمل ماسك فيتامين سي بمكونات طبيعية عبر قناع الأفوكادو الذي يساعد على إزالة الكلف وتبييض البشرة ومنحها النضارة.

خلطات تبييض للتخلص من اصفرار الأظافر

ماسك فيتامين سي

فيتامين سي للبشرة





المكونات:

نصف أفوكادو مهروسة وقطعة عجين صغيرة .

ملعقة مكبيرة لكل من زيت اللوز والعسل ومن زلال العسل و من زيت السمسم

والطحينة والزبادي

حبة كيوي مهروسة

ملعقة صغيرة من الليمون الحامض

3 ملاعق من الطحين



يوضع المزيج على البشرة لمدة عشر دقائق ويتم إزالته بالماء الفاتر

خلطات تبييض جسم العروس في أسبوع واحد

ماسك الافوكادو للبشرة