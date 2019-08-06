خلطات فيتامين سي لتبييض الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تبحث كل فتاة عن الوصفات الطبيعية لتبييض بشرتها .

ومن المعروف أن فيتامين سي يتميز بالعديد من الفوائد والخصائص للبشرة والتي من أهمها التبييض وتوحيد لون الجسم.

إضافة إلى قدرته الفائقة في محاربة علامات الشيخوخة ومشاكل الجلد بما يؤدي في النهاية إلى مزيدٍ من النضارة والتفتيح.

إليك أهم خلطات فيتامين سي التي يُمكنكِ استخدامها لتبييض الركب والوجه واليدين:

خلطات تبييض للركبتين الدابغتين

-خلطة فيتامين سي للوجه



المكونات:

2 ملعقة كبيرة جليسرين

ملعقة بودرة فيتامين سي

2 ملعقة كبيرة ماء مقطر



طريقة التحضير:

-بدايةً قومي بمزج ملاعق الجليسرين، بودرة الفيتامين سي وملاعق الماء المقطر مع بعضهم البعض.



-بعد ذلك، ضعي خلطتكِ في علبة داكنة، ثم احفظيها في الثلاجة، حيث يمكنكِ استخدامها لمدة شهر بدون أن تفسد.



-كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا حتى تحصلي على نتائج سريعة ومضمونة .

خلطات فيتامين سي للبشرة





-خلطة فيتامين سي للجسم





المكونات:

2 قرص فيتامين سي الفوار

1 كوب عصير ليمون

125 ملل كريم جليسوليد

ربع كوب زيت لوز مر



طريقة التحضير:



-بمجرد خلط أقراص فيتامين سي، عصير الليمون،كريم جليسوليد و زيت اللوز المر، احفظي المزيج في علبة داخل الثلاجة، لمدة لا تتجاوز أسبوع.



-قبل الاستخدام، اغسلي جسمكِ جيدًا بالماء، ثم جففيه، وبواسطة قطنة وزعي المزيج على الأماكن المراد تبييضها، واتركيها حتى اليوم التالي.



-بعد انتهاء الوقت، اغسلي جسمكِ بالماء الدافىء، ووزعي عليه الكريم المرطب.

Advertisements





اقرئي أيضًا : للعروس هكذا تحضرين سيروم منزلي بأقل التكاليف

خلطات فيتامين سي للبشرة



-خلطة فيتامين سي وماء الورد





المكونات:

1 كوب ماء ورد

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

3 كبسولة فيتامين سي



طريقة التحضير:



-في إناء مناسب، ضعي ماء الورد، بشر الليمون و البرتقال على النار حتى تغلي.



-بعد انتهاء المكونات ارفعيها بعيدًا عن النار، ثم اتركيها تبرد، وأضيفي إليها كبسولات الفيتامين.



- احفظي الخلطة في زجاجة، وضعيها بعد ذلك في الثلاجة.



ملحوظة: تُعد وصفة فيتامين سي الممزوجة بماء الورد هي الأفضل على الإطلاق، حيث يتميز ماء الورد بمساعدته في علاج التهابات البشرة وقبض المسام.



وذلك إلى جانب قدرة فيتامين سي على تفتيح البشرة ومنحها النضارة اللازمة.

خلطات تبييض للتخلص من اصفرار الأظافر