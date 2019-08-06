ماسك النضارة لصيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تتعرض بشرة الوجه خلال الصيف للكثير من العوامل المؤذية، في مقدمها أشعة الشمس، فتُفقدها نضارتها لتصبح باهتة وخالية من الإشراقة والحيوية. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل ماسك نضارة لصيف 2019، والذي سيعيد النضارة الى بشرة وجهك من الاستخدام الأول.
ماسك العسل والشوفان
امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، والقليل من المياه الساخنة. استمري في المزج الى أن تحصلي على ماسك متماسك ولين. من ثم، طبقي الماسك على بشرتك، واحرصي على تدليك بشرتك من الأسفل الى الأعلى بحركات دائرية لمدة خمس دقائق. اتركي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.
ماسك الكيوي والليمون
امزجي ملعقة صغيرة من عصير الكيوي وملعقة أخرى من عصير الليمون. حركي المكونات الى أن تصبح مزيجاً متماسكاً. طبقي المزيج على بشرتك بواسطة قطعة قطن نظيفة، واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الفاتر.
ماسك الحليب وزيت الزيتون
اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب السائل وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من زيت الليمون. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة عشر دقائق. من ثم امسحي وجهك بفوطة قطنية مبللة بمياه دافئة، بعدها شطفيه بالمياه الباردة.
ماسك البيض والحليب
اخلطي ملعقة صغيرة من كل من ماء الورد والحليب ونصف ملعقة صغيرة من العسل جيداً، من ثم أضيفي إلى الخليط بياض بيضة واحدة. استمري في خلط المكونات الى أن تتجانس مع بعضها البعض. بعدها، طبقي الماسك على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. واحرصي على تشطيف وجهك بالماء الفاتر.
ماسك التفاح والعسل
اخلطي ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والتفاح المهروس بشكل جيد. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، استخدمي الغسول المناسب لتنزيف وجهك، وشطفيه من ثم بالماء الفاتر.
ماسك زيت الزيتون والسكر
قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من السكر جيداً. من ثم، دلكي بشرة وجهك بالخليط بحركات دائرية هادئة بواسطة أطراف أصابعك، وذلك لمدة 5 دقائق. اتركي الخليط على وجهك مدة عشر دقائق، بعدها شطفيه بالمياه الفاترة.
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