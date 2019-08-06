رسومات مناكير الورود لإطلالة صيفية مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - أصبح اعتماد الرسومات للمناكير أمرًا أساسيًّا تعتمده الصبايا، للحصول على اطلالة مختلفة وغير تقليدية، ويمكنكِ تجربة رسومات مناكير الورود لاطلالة صيفية مميزة من الدرجة الأولى.



وقد اخترنا لكِ اليوم الكثير من الأفكار المميزة التي يمكنكِ اعتمادها بألوان الورود المختلفة، وأشكال عصرية لمظهر أنثوي خاطف للأنظار.



المناكير الأبيض مع الورود البنفسجية



جربي لوني الأبيض مع الورود البنفسجية لاطلالة غاية في الأنوثة والنعومة، سوف تبدو مثالية مع أحمر الشفاه بالألوان الموف الفاتحة، واختاري الرسومات الهادئة والرقيقة حتى لا تبدي متكلفة.



المناكير الأسود مع الورود اللامعة



إذا كنتِ تحبين الستايل الجريء واللافت، يمكنكِ تجربة المناكير الأسود، مع رسومات الورود المُفرغة الشفافة، مع لمسة من الغليتر اللامع، تألقي به في سهرات الصيف المسائية.



المناكير النود مع رسومات الورود البسيطة



يمكنكِ اعتماد المناكير الورود كخلفية بسيطة، وترسمي عليها ظلال الورود وكأنها مرسومة بأقلام الرصاص، لتبدو أظافركِ كلوحة فنية مميزة.

Advertisements

رسومات مناكير الورود لإطلالة صيفية



الورود البيضاء مع درجات البيبي بلو



من الرسومات الأنيقة للورود، هو اختيار اللون الأبيض مع درجة أخرى ناعمة مثله، كدرجة البيبي بلو، للمسة مخملية، سوف تناسب كل أوقاتكِ النهارية والمسائية في الصيف.

رسومات مناكير الورود لإطلالة صيفية



مناكير الألوان الفاقعة مع الرسومات البسيطة



من الرسومات التي أعجبتنا أيضًا، هو اعتماد الألوان الفاقعة مع لمسة من الرسومات بألوان هادئة، كاللون السومون البرتقالي، مع الورود البيضاء البسيطة.

رسومات مناكير الورود لإطلالة صيفية





بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من رسومات مناكير الورود لاطلالة جمالية غاية في الأناقة هذا الصيف.

إقرئي أيضاً

خلطات تبييض المنطفة المحيطة بالأظافر

ألوان طلاء أظافر لصيف 2019

خيارات مناكير أحمر مطفي لعيد الأضحى 2019