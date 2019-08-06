مقشر الفواكه لبشرة ناصعة البياض وحُمرة طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تتعرض البشرة لكثير من العوامل الخارجية التي تجعلها تبدو شاحبة، ويتغير لونها وتظهر البقع الداكنة بشكل متفرق في الوجه، وللحفاظ على اللون الطبيعي للبشرة واستعادة نضارتها على المرأة أن تجد الطريقة المناسبة لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز خلال الوجه على الانقسام والتجدد، وفي هذا الصدد يؤكد خبراء الجمال على ضرورة تقشير البشرة.

صحيح أن هناك أنواعاً متعددة من المقشر إلا أن وصفات التقشير الطبيعية لا تقضي على الخلايا الميتة فحسب، بينما تحتوي على مرطب ومغذٍّ للبشرة في الوقت نفسه، من ثم تختفي البقع واللون الشاحب ليحل محلها نضارة وحُمرة طبيعية.

وينصح باستخدام مقشر الفواكه الذي يعد مركباً متكاملاً للعناية بالبشرة؛ لأنه يحتوي على فيتامينات وعنصر لإزالة الخلايا الميتة؛ فضلاً عن دوره في الترطيب.

مقشر الفواكه لبشرة ناصعة البياض



المكونات:



ملعقة صغيرة من الطين البركاني

ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل

1/4 ثمرة موز

1/4 ثمرة تفاح

ملعقتان من الحليب كامل الدسم

مقشر الفواكه لبشرة ناصعة البياض



تُمزج المكونات جميعاً داخل الخلاط، مع التأكد بامتزاج المكونات بالكامل دون ظهور أي تكتلات، ليتكون ماسك يشبه العجين يسهل توزيعه على الوجه.

ضعيه على بشرتكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يُشطف بالماء البارد، ويفضل تكرار هذا المقشر مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

يساعد مسحوق خشب الصندل على تقشير البشرة وتساقط الخلايا الميتة من ثم يساعد في التخلص من البقع الداكنة والتجاعيد، كما أنه يكافح البكتيريا المسببة لحب الشباب.

مقشر الفواكه لبشرة ناصعة البياض





ويعمل الطين البركاني على تحسين مرونة البشرة وشد الجلد، ويحسن الدورة الدموية كما يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، يحتوي الموز على فيتامين "ب" الذي يحمي البشرة من الجذور الحرة التي تسبب التأكسد والشيخوخة المبكرة، كما أن الموز يحفز إنتاج الكولاجين.

الحليب غني بفيتامين "ب"، أحماض ألفا هيدروكسي، الكالسيوم وغيره من مضادات الأكسدة القوية، له فوائد كثيرة للبشرة، فهو يغذي خلايا البشرة من الأعماق، ويجعل البشرة مرطبة طوال اليوم.

وأخيراً يتميز التفاح بأنه وجبة مغذية للبشرة؛ لاحتوائه على عدد من الفيتامينات الأساسية للحفاظ على جمالكِ.

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