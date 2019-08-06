ماسكات تعالج فراغات الشعر المزعجة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - من المشاكل المزعجة التي تواجهها الصبايا، هي فراغات الشعر المزعجة، والتي عادةً ما تكون بأحد جانبي الشعر، أو في منتصف فروة الرأس، وقد تحرمنا من عمل الكثير من أنواع تسريحات الشعر.



وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي من الممكن أن تعالج مشاكل فراغات الشعر، ننصح باعتمادها والمداومة عليها للتخلص من هذا الأمر تدريجيًّا.



ماسك زيت الخردل وزيت الزيتون

زيت الخروغ يعالج فراغات الشعر



المكونات



- ملعقة صغيرة خردل

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون



تحضير الماسك



- اُخلطي زيت الخردل مع زيت الزيتون وضعيه على الأماكن التي بها فراغات الرأس.

- دلكي هذه المنطقة قليلًا بالزيت، واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر.

- اشطفي بعدها شعركِ بالماء والشامبو، وكرري هذه التجربة مرتين على الأقل أسبوعيًّا.



ماسك الأفوكادو مع بياض البيض وزيت الزيتون

ماسكات الأفوكادو تساعدك على التخلص من مشاكل فراغات الشعر



المكونات



- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- ثمرة أفوكادو مهروسة

- بياض بيضة



تحضير الماسك



اخلطي الأفوكادو مع زيت الزيت وبياض البيض، وضعيه على الشعر وفروة الراس مباشرة.

اُتركي الخليط لمدة ساعة، وغطّي شعركِ بالغطاء البلاستيكي.

اِغسلي شعركِ بعدها بالماء والشامبو، ويمكنكِ تجربة الماسك مرة أسبوعيًّا.



ماسك الصبّار مع زيت اللوز الحلو

زيت اللوز مفيد لملء فراغات الشعر

المكونات

- ملعقة كبيرة من هلام الصبّار

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو



تحضير الماسك



اخلطي كلًّا من هلام الصبّار الطازج مع زيت اللوز الحلو.

ضعي الخليط على فراغات الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة.

اِغسلي شعركِ بعدها بالماء مع التكرار مرة أو مرتين أسبوعيًّا.

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