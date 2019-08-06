مؤسسة "مرسال" لـ"الوطن": توفير سرائر بتكيفات ووجبات مجانا لمرضى معهد الأورام

تصرف إنساني ومهني أقدمت عليه الدكتورة هبة راشد مُؤسِسة ورئيس مجلس إدارة مركز "مرسال" لعلاج الأورام، بإعلانها استقبال مرضى معهد الأورام، وذويهم في دار الاستضافة بالمركز مجانا، عقب وقوع حريق المعهد التابع لجامعة القاهرة.

"أول ما عرفت بالحادثة، تواصلت فورا مع المسؤولين هناك، وقولتلهم يبلغوا الأهالي بالدار".. رد فعل سريع اتخذته "هبة"، لمحاولةً مساعدة المرضى، والتخفيف من فاجعة الحادث، وقالت لـ"الوطن"، إن الاستضافة عبارة عن مجموعة من الغرف المنفصلة، تتضمن سرائر وتكيفات وثلاجات صغيرة وحمامات شخصية، فضلا عن تقديم 3 وجبات صحية مجانية يوميا من إفطار وغداء وعشاء، تحتوي على خضروات وفاكهة ودجاج مشوي، فضلا عن توفير غرف عزل للمرضى أصحاب المناعات الضعيفة.

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خدمات الاستضافة لا تتوقف عند توفير مسكن آمن وطعام مغذي، لتمتد إلى البحث عن مستشفيات ومعاهد لحصول المرضى على جلسات الكيماوي في موعدها، متابعة: "المكان ده من فلوس الناس.. فلازم يستغل لخدمتهم وراحتهم، إحنا بنحاول نعمل واجبنا فقط".

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وكان انفجارًا مدويًا شهده محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة مساء أول أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

التحريات المبدئية وجمع المعلومات، توصلت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، فيما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.