"البطاطس المقرمشة والمايونيز والحلويات".. أطعمة مضرة بفحولة الرجال

يحذر بعض الأطباء من وجود المواد التي يمكنها أن تؤثر على النظام الغذائي للرجال والتي تتسبب في حدوث خلل وظيفي، كتناول شرائح البطاطس المقرمشة ،حيث لم يعد مصنوعًا من البطاطس كما كان الحال في الماضي بل يُصنع من خليط النشاء والدقيق وإضافة الدهون ونكهات المذاق المختلفة فيها،بحسب"رامبلر" الروسية.

لم يكتفى الأطباء بالتحذير من الشيبسي وحسب بل نصحوا بضرورة التقليل من تناول الحلويات وخاصة تلك المحتوية على سمن نباتي،لأنه يسبب اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي.

وحذر الأطباء بشكل كبير من تناول المايونيز لما يحتويه على نسبة عالية من الزيوت النباتية المكررة، والخل والمستحلبات، وجميعها تؤثر سلبا في صحة الرجال.