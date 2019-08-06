محمد عماد أكد أن زراعة الشعر من العمليات المنتشرة في مصر

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن زراعة الشعر أصبحت من العمليات الرائجة التي يقبل عليها كثير من الناس خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل التخلص من الصلع، والحصول على مظهر جيد حيث إن تساقط الشعر والصلع يعد من المشاكل التي تؤرق أصحابها.

وأشار الدكتور محمد عماد، إلى أن أحدث التقنيات المستخدمة في عملية زراعة الشعر بمصر، تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف FUE، وكذلك زراعة الشعر بتقنية الشريحة FUT.

وأوضح عماد الدين، خطوات عملية زراعة الشعر عن طريق تقنية الاقتطاف باعتبارها الأحدث طبيًا، مشيرا إلى أنه يتم زراعة الشعر فيها وفقًا لأربعة مراحل؛ المرحلة الأولى وهي خاصة باقتطاف بوصيلات الشعر من المنطقة التي يتوفر بها الشعر، لاستخدامه في المنطقة المراد زراعتها، أما المرحلة الثانية تتمثل في تخطيط المنطقة التي ترغب الحالة فى زراعتها.

ولفت الدكتور محمد عماد الدين، أن المرحلة الثالثة تتمثل في عملية زراعة الشعر بتخدير المنطقة المراد زراعتها حتى نضمن توزيع الشعر بطريقة سليمة، وتجنبا لعدم وجود فروقات في الرأس، أما المرحلة الرابعة تكون بغرس البصيلات في فروة الرأس داخل الثقوب الصغيرة التى يعدها استشاري التجميل، بالمنطقة المراد زرعها أثناء تقسيم فروة الرأس والتى عادة لا يزيد قطرها عن 1 ميليمتر.

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