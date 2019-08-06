وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينج فاطمة جاغولوفا ووصيفتها بسبب الأحوال الجوية

لقيتا فاطمة جاغولوفا بطلة العالم في رياضة الكيك بوكسينج ووصيفتها، إلينا غيسمييفا، مصرعهما بمدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، حينما قررتا السباحة في نادي اليخوت بعد انتهاء المعسكر التدريبي، وهو مكان غير مجهز للسباحة، مع تحذير من العاصفة التي تجتاح المدينة.

اصطدمت الرياضيتان أثناء قفزهما إلى الماء، وحاولت صاحبة المركز الثاني مساعدة جاغولوفا، لكن دون جدوى، حيث واجهت موجة عالية أغرقتها، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينج". وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، لكن لم تستطع السفينة المائية التابعة للإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ في الاتحاد الروسي الوصول وإنقاذهن؛ لسوء الأحوال الجوية وبسبب موجات من الدرجة الرابعة، ورياح قوية.

عثر رجال الإنقاذ على جثة إحدى الفتيات طافية على سطح الماء، وتم انتشالها في صباح اليوم التالي، وعثروا على الثانية بعد أكثر من 70 دقيقة من الأولى.

وأحرزت إلينا غيسمييفا المركز الثاني في بطولة العالم في2017، لوزن ما فوق 70 كغم، وهي ابنة ألماز غيسمييف، بطل العالم تسع مرات للكيك بوكسينغ، وكانت فاطمة جاغوبوفا، توجت بلقب بطلة العالم لوزن ما دون 48 كغم، وبطلة لروسيا ست مرات، وفازت أربع مرات في مسابقة كأس العالم، كبطلة لأوروبا.