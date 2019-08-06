طريقة عمل فخدة ضاني

لحمة عيد الأضحى، هي الاحتفال الحقيقي بالعيد، صباحا تعد الكبدة، والغداء هو اللحم الضاني، مع الفتة والشوربة، ويقدم لك موقع "هن" طريقة تحضير فتة ضاني في البيت. المكونات فخدة ضاني. ملح وفلفل أسود. زبادي. روزماري. زنجبيل. بهارات لحمة. كمون. 3 ملعقة كبيرة دبس رمان. ملعقة كبيرة مستردة. لبن رايب. Advertisements 1/2 ملعقة حبهان مفروم. بصل وتوم مفروم. 2 بصل صغيرة كاملة. جزر، وكوسة، وبروكلي. طريقة التحضير تخلط مكونات التتبيلة كلها في وعاء غويط. تشقق الفخدة وتوضع التتبيلة في الفتحات، وتغطى بها. يمكن إضافة قطع من الكيوي في التتبيلة لتساعد على تسوية اللحم. توضع الفخدة داخل كيس حراري، أو تغطى في صينية بالفويل. توضع في صينية كبيرة، وحولها البصل والجزر والكوسة والبروكلي. تقدم مع الفتة.

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