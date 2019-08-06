في شهر.. أبرز رسائل ريهام سعيد لمتابعيها قبل عودتها للشاشة

عقب شهر من إثارة الجدل وقلق متابعيها، عادت الإعلامية ريهام سعيد للظهور على شاشة قناة "الحياة" خلال برنامجها "صبايا"، بعد تماثلها الشفاء، من مرض نادر أصابها مؤخرًا.

تضارب نحو خطورة المرض، وتغريدات من الإعلامية، ودعم من الفنانات، أمور عاشتها الإعلامية طيلة الشهر الماضي، وعاشها معها متابعوها، حاولت خلاله التواصل معهما بين الحين والآخر، بمنشورات، ومقاطع مصورة، ومداخلات تليفزيونية، للحديث عن أزمتها الصحية، أو حتى التعبير عن استيائها من البعض.

ويرصد "هن" أبرز رسائل ريهام سعيد لجمهورها خلال مرضها.

الإعلان عن المرض.. وتغريدة: "لماذا ابتلاني الله؟"

في نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن مرضها، مُطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت في الصورة التي شاركتها: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

وعقب عدة ساعات، عادت الإعلامية مُغردة: "لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك.. ابتلاك ليرَى مدى تحمُلك وصبرك.. ابتلاك الله لأنه يحبك".

أدعية دينية ووعود للأطفال

عادت الإعلامية تثير قلق مُحبيها، من خلال دعاء على صفحتها الشخصية، قائلة: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، ويا غافر الذنب اغفر لي وأعني على شكرك و⁧ ذكرك وحسن عبادتك"، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

وأضافت: "من فضلكوا وصلوا الرسالة لأهالي الأطفال اللي لازم تسافر أو تتعالج، إن المرض مش هيمنعني أساعدكوا ولا هيعطلكوا، وإن شاء الله لآخر نفس أنا في خدمتكوا"، داعية متابعيها للتبرع لهم في أسرع وقت، مرفقة صورة لها بصحبة مجموعة من الأطفال المرضى داخل إحدى المستشفيات.

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ريهام تخبر متابعيها بطبيعة مرضها

قررت ريهام الخروج عن صمتها، بعدما أُشيع أنها مُصابة بميكروب بوجهها، ونشرت في الأسبوع الأول من شهر يوليو، قائلة: "لأصحابي اللي عايزين يطمنوا أنا معنديش مرض جلدي ووشي موقعش ومش هيقع"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، مشيرة إلى أنها أصيبت بميكروب في منطقة بجوار الأنف، وكتبت: "الحتت دي بتسمى بمثلث الموت، ولما الميكروب ده بيصيب الغضاريف صعب قوي يتعالج بأدوية، لأن المكان ده مبيوصلوش الدم".

وكشفت عن إجراءها جراحة كبيرة في أنفها، قائلة: "اضطريت إني أعمل عملية جامدة جدًا وشيلت مناخيري كلها بالغضاريف بالعضم بكل حاجة، وكان مفروض إني أفضل مناخيري فاضية تمامًا وأفضل مشوهة، وربنا رزقني بالدكتور حسام فودة أنقذ حياتي بأنه شال الغضاريف دي وبنى مناخير جديدة من وداني، وأخد غضاريف من الودان".

وتابعت: "ما زالت حياتي مهددة ومنعرفش الميكروب إذا كان راح أو لا، ومن خطورته أنه ممكن يوصل للمخ، ومش معنى أني أنزل إني أبقى خفيت لأنه مش مرض بتاع قعدة".

معجزة.. ريهام تعود للشاشة

وصفتها بالمعجزة، التي ساعدتها على الشفاء، هكذا قررت الإعلامية مفاجأة متابعيها من جديد بنهاية شهر يوليو، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة علقت عليها: "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وبيقولي ده حصل معجزة، المعجزة دي حصلت بدعاءكم، بجد شكرًا".

وتابعت في منشور آخر: "مش مصدقه إني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر".

رسالة غضب واستياء

تعرضت ريهام لهجوم شديد من البعض، الذين اتهموها بالتمثيل والإدعاء، عقب إعلانها الشفاء، بعد أسابيع من إعلانها المرض، الأمر الذي دفعها للرد عليهم من خلال مقطع فيديو، قائلة: "صباح الخير طبعًا يعني فكرة إني هشكر ناس كتير أوي على الدعوات ووقفتها جمبي دي ميعادها يوم الأحد إن شاء الله، بس الحقيقة مش قادرة أمسك نفسي عن الاستفزاز الرهيب اللي أنا فيه دلوقتي يمكن من ناس قليلة، معرفش عددهم قد إيه لمجرد يطلعوا يقولوا أني بمثل أني مريضة".

وتابعت: "قلة رحمة يا مرضى.. يا مريض هو أنا بتكلم كمواطنة دي قلة رحمة وسفالة، هو أنا لو بشتغل في شركة صغيرة علشان أعمل عملية تجميل، هيسيبوني أتاجر بمرضي كدة ويدوني إجازة شهر".

مداخلة تلفزيونية

كانت المحطة الأخيرة في تواصل ريهام مع متابعيها، خلال أزمة مرضها، عن طريق مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، شرحت فيها حالتها المرضية بالتفصيل، وردت على منتقديها، قبل عودتها من جديد على شاشة "الحياة".

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