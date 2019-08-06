مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يتميز ببعض الأكلات الشهيرة أبرزها الفتة والرقاق، قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل رقاق باللحمة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل الرقاق نصف كيلو رقاق. 1 كيلو لحمة مفرومة. 1 بصلة كبيرة مبشورة. 2 طماطم مفرومة. ملح وفلفل أسود. 1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. 1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة. Advertisements سمنة. مرق بط. طريقة عمل رقاق باللحمة تشوح اللحمة مع البصل في السمنة على النار. تضاف القرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود والطماطم المبشورة. يقلب الخليط على النار حتى النضج. يبلل الرقاق بالمرقة ويدهن بالسمنة وترص منه طبقة في صينية مدهونة بالسمنة السائحة. تضاف طبقة من خليط اللحمة المفرومة ثم تضاف طبقة أخرى من الرقاق المبلل بالمرقة والمدهون بالسمنة. يوضع في الفرن حتى تمام النضج.

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