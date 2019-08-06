طرق عمل فتة العيد

تستعد ربات المنازل، لحفظ اللحم، والأرز والخضروات بالثلاجات، لتحضير أشهر طواجن الفتة خلال عيد الأضحى المُبارك.

ويرصد هُن، عدة طرق لعمل فتة العيد، بين طاجن الفتة بالخل والثوم، وفتة الزبادي اللبناني، تعرفي عليها.

مكونات الفتة بالخل والثوم

لحم

أرز

عيش بلدي محمص

صلصة طماطم

ثوم مفروم

بصل

جزر

كرات

زعتر

فلفل

حبهان

مستكة

ورق لورا

خل

سمن

زيت

ملح

فلفل

طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم

تبلي اللحم بالملح والفلفل والقرفة، ثم شوحيه على النار.

ضيفي الزعتر والمستكة والحبهان والفلفل، وورق اللورا للحم.

اسلقي الأرز الأبيض بالطريقة التقليدية حتى ينضج.

رصي العيش في طبق التقديم واسقيه بالشوربة.

Advertisements

يشوح الثوم مع ملح وفلفل على النار حتى يذبل ثم يضاف الخل، مع عصير الطماطم، حتى تنضج الصلصة.

في طبق التقديم، رصي العيش، ثم الأرز، والصلصة، واللحمة على الوجه.

فتة الزبادي اللبناني

تعد واحدة من أشهى الأطباق اللبنانية، لمن يفضلون الدجاج.

مكونات فتة الزبادي اللبناني

صدور دجاج مسلوقة مخلية

2 ملعقة ثوم مفروم

خبز شامي

2 كوب زبادي

ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة طحينة

حمص مسلوق

بصلة مفرومة

2 كوب مرق

عصير ليمون

ملح، فلفل أسود، كمون

كوب صنوبر محمص

طريقة تحضير فتة الزبادي اللبناني:

قطعي الخبز مكعبات صغيرة، ثم حمصيه فى الزبدة بالفرن.

اخلطي الزبادي والثوم والملح والطحينة والمايونيز وعصير الليمون والكمون.

في قالب التقديم ضعي الخبز المحمص، ثم ضيفي المرق، ثم الدجاج المسلوق.

ضعي صوص الزبادي، على الوجه، ثم الصنوبر والحمص.