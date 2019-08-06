5 أشياء لا تستغني عنها على البحر

يقترب عيد الأضحى المبارك، ويتزامن مع شهر 8 وهو أكثر الشهور المحببة للسفر والمصايف في أماكن عديدة على البحر، وعند تجهيز حقيبتك، يجب الأخذ في الاعتبار عدد من الأشياء البسيطة، لا تستغني عنها على الشاطئ، بحسب موقع "إن ستايل".

شابو

يعطي الشابو رونق رائع مع الكاش مايوه والمايوه، وكذلك يمكنك التقاط به بعض الصور المبهجة فضلا عن الحماية من الشمس، في حالة لم تتوفر الشمسية.

صن بلوك

من الأساسيات للحفاظ على بشرتك من حروق شمس أغسطس، ويجب وضعه قبل النزول للشمس بنصف ساعة على الأقل.

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حذاء البحر

حاولي ارتداؤه لتجنب حرارة الرمال، ولمنع حدوث جروح في قدميك خلال النزول للبحر.

النظارة الشمسية

تحمي عينيك من حرارة الشمس المباشرة، لذا احرصي على أخذها معك.

مياه

بعد الخروج من المياه يصبح العطش زائدا، لذا زجاجة من المياه المثلجة ضرورية، خاصة إذا لم تجلسي في شاطئ به كافيتريا.