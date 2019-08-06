ملكة جمال لبنان السابقة تدخل القفص الذهبي مع ميلاد معوض بعد قصة حب

دخلت ملكةُ جمال لبنان لعام 2011، يارا خوري، القفص الذهبي، واحتفلت بزفافها مع عريسها الشاب ميلاد معوض، بعد قصة حب وصلت إلى 8 سنوات، في مدينة إهدن، شمال بلدها.

وأطلّت العروس بفستان زفاف فخم من تصميم إيلي صعب، من ناحية قصته ولونه، حيث اختارت اللون الأبيض المائل إلى الرمادي، تميّز بكلاسيكيته البسيطة، وتنورة واسعة، أمّا الطرحة المُنسدلة فقد تميّزت بطولها لأمتار عدة.

كما جاء فستان يارا مطرزًا بقطع الكريستال والشواروفسكي، في حين تم تنسيق الطرحة بحبات اللؤلؤ المضيئة، وأطلّت العروس بمكياج هادئ أبرز جمال ملامحها بشكل طبيعي وغير مبالغ به، لخبيرة المكياج هالة عجم، واختارت أيضًا تسريحة النصف رفعة مع بعض التموّجات لشعرها.

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وحضر حفل الزفاف كوكبةٌ من النجوم والمشاهير وملكات الجمال، بالإضافة إلى أفراد عائلة العروسين، وشخصيات إعلامية، وطغى عليه الأجواء الفخمة في حفلات الزفاف اللبنانية، على وقع أنغام الطبول، ثم انتقلا داخل قاعة فخمة مزيّنة للعروسين.

واجتمعت ملكات جمال لبنان السابقات كلّ من روزاريتا طويل، رهف عبدالله، رينا شيباني وشقيقتها الوصيفة الأولى رومي، في حفل الزفاف، وتألقن بإطلالات متنوّعة لحضور حفل زفاف صديقتهن.

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