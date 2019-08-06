محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
أظهرت دراسة طبية حديثة أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل أربعة أشخاص في العالم حاملا لبكتيريا السل في جسده.
ويُعتبر مرض السل ثاني أخطر مرض قاتل بعد مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وهو عبارة عن بكتيريا تصيب الرئة، وينتقل من شخص إلى آخر عبر الهواء، عند العطس أو السعال.
ومن أعراض المرض السعال وبصق الدم، وآلام في الصدر، والشعور بالضعف، وخسارة في الوزن، وارتفاع في درجة حرارة المصاب وتعرقه خلال النوم.
وأكدت الدراسة التي نشرت نتائجها في عدد أغسطس من "المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي" أنه من الصعب القضاء على السل بحلول 2035، وهو أحد أهداف منظمة الصحة العالمية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الدكتورة "كريستيان فايسه"، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى جامعة" آرهوس" في كوبنهاجن: "لا يمكن تحقيق الهدف من دون علاج حالات الإصابة بالسل الكامنة، حيث إن جميع المصابين معرضون لخطر الإصابة بمرض السل النشط فى وقت لاحق من حياتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: 25% من سكان العالم مهددون بالإصابة بهذا المرض الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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