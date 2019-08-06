نجمة ليالي الحلمية وسعد اليتيم..7 معلومات عن الراحلة بدرية عبد الجواد في ذكرى وفاتها

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رحلت الفنانة المصرية بدرية عبد الجواد عن عالمنا في 6 أغسطس 2009، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية القيمة، خاصة الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون وتحل اليوم الذكرى العاشرة لوفاتها.
وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، معلومات عن الفنانة الراحلة بدرية عبد الجواد:
- ولدت في 28 فبراير عام 1948.
- بدأت مشوارها الفني في بداية عام 1967.
- قامت بتمثيل أدوار مختلفة في العديد من الأفلام والمسلسلات.
- أبرز الأفلام التي شاركت فيها هي "على باب الوزير، حب في الزانزانة، ليلة القبض على فاطمة، تزوير في أوراق رسمية، سعد اليتيم".
- أبرز الأعمال التليفزيونية التي شاركت هي "هو وهى، ليالي الحلمية، البخيل وأنا، نصف ربيع الآخر".
- اعتزلت التمثيل عام 1997.
- توفيت عن عمر يناهز 61 عامًا.
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