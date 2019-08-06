"تدق جرس المحكمة وتصدر الحكم".. طفلة سورية تغرم والدتها 50 دولارا والقاضي يطلب العفو

تسببت السرعة العالية في مثول سيدة سورية أمام القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو والمعروف بتعاطفه مع المتقاضين.

جلسة المحاكمة والتي تم بثها من "محكمة بروفيدانس" الأمريكية، عبر برنامج خاص يبث جلسات هذه المحكمة ظهرت خلاله السيدة السورية وبصحبتها ابنتها، والتي قالت للقاضي أنها ستتولى الترجمة عنها نظرا لأنها لا تجيد الإنجليزية.

ورحب القاضي الرحيم بالطفلة وطلب منها أن تسأل والدتها عن سبب تجاوزها السرعات في منطقة مأهولة بالمدارس لتجيب السيدة السورية بأنها كانت مريضة ولم تكن تعرف أن السير بسرعة عالية يمثل جريمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعيش فيها منذ 3 سنوات فقط بعد هروبها من جحيم الحرب في سوريا.

القاضي كابريو استدعى الطفلة إلى جواره على المنصة وتحاور معها عن مستقبلها وعن المهنة التي تتمنى أن تعمل فيها في المستقبل وأجابته أنها تتمنى أن تصبح طبيبة.

وسألها القاضي عن الحكم الذي تريد أن تصدره على مخالفة والدتها وخيرها بين غرامة 50 دولارا أو نصف المبلغ أو إعفائها من الغرامة لتطلب الطفلة من القاضي الحكم على والدتها بغرامة 50 دولار.

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ضحك القاضي وجميع الحضور وطلب من الطفلة إصدار حكم بإعفاء والدتها من الغرامة استنادًا للأعذار التي قدمتها وبالفعل وافقت الطفلة وطلب منها القاضي أن تدق جرس المحكمة ثم تصدر الحكم.

وظهر زوج السيدة ووقف أمام القاضي الذي سأله عن موطنه وعن لغته وعن مدى سعادته في الولايات المتحدة الأمريكية وخيره بين البقاء فيها والرجوع لسوريا ليختار اللاجئ السوري أمريكا ورد عليه القاضي قائلًا: "أهلا بك في الولايات المتحدة الأمريكية".

وفرانك كابريو قاض ومحام ومدرس أمريكي يبلغ من العمر 83 عاما وذاع صيته بعدما اتنشرت مقاطع من المحاكات التي يجريها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تحظي جلساته التي يتم بثها عبر برنامج تلفزيوني بعنوان "Caught in Providence" وتحصل على ملايين المشاهدات.