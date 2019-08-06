كريس جينر تطالبُ بناتها بالتدخل لإنقاذ علامة ملابس شقيقهنّ لكي تستمر

تدخّلت كريس جينر، والدة نجمات تلفزيون الواقع، في الأزمة التي يمر بها الآن نجلها، روب كارداشيان، على خلفية اتهامه بسرقة شعار شركة إنتاج الملابس الجديدة المملوكةِ له وهي "Halfway Dead" من علامةٍ تجاريةٍ أخرى تعرف باسم "Rx Skulls"، حيثُ توسّلت لبناتها بأن يساعدن في إنقاذِ علامةِ شقيقهنَّ لكي تستمر.

فبعدما كادت أن تفشلَ علامة روب كارداشيان "Halfway Dead" بعد إطلاقها الشهر الماضي، علمت مواقع أمريكية أنَّ كريس جينر، حثَّت بناتها الشهيرات على ضرورة التدخل من أجل إنقاذِ العلامة، كما بادر روب وشركاه بإزالة كل البضاعة المطبوع عليها شعار "الجمجمة" الخاص بعلامة "Rx Skulls" من على موقعهم الإلكتروني.

وبينما تمكَّن روب وشركاه بذلك من الإفلات من أيّ نزاعاتٍ قانونيةٍ، لكن يبدو أنَّ الموقف برمته قد ألحق بعض الضرر بالمبيعات، وهو ما أكّده مصدرٌ مقرّبٌ من العائلة.

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وتابع هذا المصدر بقوله: "كما أدركت كريس أنَّ الوسيلة الوحيدة لإنقاذ علامة Halfway Dead هي مطالبةُ بناتها بالترويج لها، وهو ما استجابت له بالفعل شقيقات روب، اللاتي أبدينَّ حرصهن على إنقاذ العلامة وعدم تعرُّضها لأي إخفاق، وشددنَ جميعهن على أنهن يتمنينَ لشقيقهنَّ النجاح وأن يكون مستقلًا من الناحية المادية".

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