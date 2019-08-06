ليتيزيا ملكة إسبانيا تظهر بإطلالة جريئة بموضة الفستان المقلّم

ظهرت ليتيزيا ملكة إسبانيا في إطلالة أنيقة استطاعت بها أن تلفت الأنظار بأناقتها وجمالها وسحرها، أثناء توجّهها لحضور حفل باليه فاخر بتألقها، حيث تألقت بموضة الفستان المقلّم والمونوكروم.

إنطلاقًا من هنا، شاهدي إطلالات ليتيزيا ملكة إسبانيا، وواكبي كيف نسّقت هذه التصاميم بأسلوب جريء.

فستان واسع ومقلّم

بلمسات راقية وصيحات تعتبر عصرية وجريئة، تألقت ليتيزيا ملكة إسبانيا بموضة الفستان الواسع الذي تخطى حدود الركبة. فهذا التصميم الذي لفتنا بموضة المونوكروم بلوني الأبيض والأسود مع الخطوط المقلمة والملفتة بتدرجات رفيعة وعريضة بدا ساحرًا عليها بقصة الكلوش الفاخرة الى جانب الباندات الرفيعة على الأكتاف.

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موضة الحذاء الشفاف

وما أضاف التميّز على إطلالة ليتيزيا ملكة موضة الحذاء الشفاف من دار Manolo Blahnik مع الخطوط السوداء الهندسية على طول التصميم مع الرباط العالي على الكاحل والكعب العالي والرفيع الأحب على قلبها. ونسّقت معه شنطة الكلتش السوداء بقماش الساتان لاستكمال اطلالتها بأناقة ساحرة.

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