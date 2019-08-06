دراسة: الطبيبات قد يتركن العمل لقضاء بعض الوقت مع أسرهن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
أظهرت دراسة طبية حديثة أن عددا أكبر من الطبيبات يستقطعن ساعات من العمل أو قد يتركن مهنة الطب بالكامل لقضاء بعض الوقت مع أسرهن.
وتوصل الباحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك أن 40% من الطبيبات إما قللن من ساعات عملهن بدوام جزئى أو تركن العمل، ووفقا للدراسة التي نشرت في عدد أغسطس من مجلة "جاما" الطبية، يشعر الباحثون بالقلق من أن هذا النزوح قد يزيد من النقص المتزايد فى عدد الأطباء في الولايات المتحدة.
وقالت الدكتورة كونستانس جيل الأستاذ فى جامعة (ساوث كارولينا) في الولايات المتحدة "نعلم أن المرضى الذين يخضعون للعلاج على يد الطبيبات، لديهم معدلات منخفضة لدخول المستشفى مرة أخرى، ومعدل وفيات أقل مقارنة بمرضى الأطباء الذكور".
وأضافت "عندما نفقد النساء في الطب، فإننا نفقد إمكاناتهن كقائدات في مجال الرعاية الصحية.. هذا مهم حقًا نظرًا لأن التنوع بين الجنسين في القيادة يرتبط ارتباطًا كبيرًا بتحقيق أرباح أفضل واتخاذ القرارات".
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