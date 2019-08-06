في ذكرى وفاتها الأولى.. 8 معلومات عن سناء مظهر شقيقة فارس السينما

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تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة سناء مظهر، عقب رحلة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاما، بعدما ارتدت الحجاب واعتزلت الفن تمامًا.
وتتعرض "الوطن" في التقرير التالي 7 معلومات عن سناء مظهر في الذكرى الأولى لوفاتها:
- ولدت في يوم 17 من أغسطس عام 1932.
- هي الشقيقة الصغرى للفنان أحمد مظهر "فارس السينما المصرية".
- بدأت مشوراها الفني بفيلم "أنا بريئة".
- برزت في فيلم "بياعة الجرايد"، فكانت إحدى الفتيات الثلاث، مع ماجدة ونعيمة عاكف.
- لم تقدم سوى 13 عملاً سينمائيا فقط.
- آخر أعمالها مسلسل "بوابة المتولي" عام 1985.
- تزوجت من الطيار الحربي حسن القصري، واستشهد في الثامن من شهر يونيو عام 1967.
- مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي، اعتزلت الفن، وارتدت الحجاب.
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