في ذكرى وفاتها الأولى.. 8 معلومات عن سناء مظهر شقيقة فارس السينما

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة سناء مظهر، عقب رحلة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاما، بعدما ارتدت الحجاب واعتزلت الفن تمامًا.

وتتعرض "الوطن" في التقرير التالي 7 معلومات عن سناء مظهر في الذكرى الأولى لوفاتها:

- ولدت في يوم 17 من أغسطس عام 1932.

- هي الشقيقة الصغرى للفنان أحمد مظهر "فارس السينما المصرية".

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- بدأت مشوراها الفني بفيلم "أنا بريئة".

- برزت في فيلم "بياعة الجرايد"، فكانت إحدى الفتيات الثلاث، مع ماجدة ونعيمة عاكف.

- لم تقدم سوى 13 عملاً سينمائيا فقط.

- آخر أعمالها مسلسل "بوابة المتولي" عام 1985.

- تزوجت من الطيار الحربي حسن القصري، واستشهد في الثامن من شهر يونيو عام 1967.

- مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي، اعتزلت الفن، وارتدت الحجاب.