"نفسي اشتري كفني".. عجوز ثمانينية تتحدى الفقر بتقطيع الخضراوات للزبائن

بتجاعيد معبرة عن 80 عاما مرت عليها تجلس سيدة عجوز على أحد النواصي من أجل ممارسة عملها في تنظيف الخضروات وتقطيعها للأسر لتحصل على أجر يومي يصل لـ10 جنيهات تقتات منه وتنفق على إحدى بناتها الثلاثة، والتي تقيم معها وطفلها بعد طلاقها.

"نفسي مشحتش كفني واشتريه بفلوسي".. بهذه الكلمات عبرت السيدة العجوز للإعلامية ريهام سعيد في لقاء أجرته معها وأذيع في برنامج "صبايا" عبر فضائية "الحياة"، مؤكدة أن هذه هي أكبر أمانيها في الدنيا وأنها تتمنى ألا يشتري لها أحد الكفن وتقوم هي بشرائه.

"اللي نفسي فيه محدش من اللي معايا هيقدر عليه".. كانت هذه هي رؤية السيدة العجوز لإمكانية حصولها على مسكن نظيف تستكمل فيه الأيام الباقية من حياتها، مؤكدة أن أمنيتها الكبرى أنها تشتري كفنها، مبدية رضاها عن حياتها التي تنفق خلالها 300 جنيه شهريا من عملها ومبدية اعتزازها بأنها لا تمد يدها لأحد.