ريهام سعيد للسيدات اللاتي يتظاهرن بالضعف: "متستعبطيش تقدري تعملي اللي عاوزاه"

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على إظهار بعض الفتيات والسيدات معاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور كـ"ضعيفة" أو مظلومة، حيث قالت إن كل سيدة تستطيع أن تفعل ما تريد، فهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يملكون أي مقومات للعيش ولكن يعملون بكل جهد لتحقيق أهدافهم من الحياة.

وأضافت "سعيد"، خلال تقديمها برنامج "صبايا"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مساء الاثنين، أن هناك امرأة في أحد الأماكن الشعيبة تركها زوجها وتعمل بتغليف المعالق والشوك للمحلات الجاهزة ولديها ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل لها علاج طبيعي ولا تملك أي مقومات العيش ورغم ذلك تعمل جاهدة لتحصيل رزقها.

وتابعت، "في واحدة عجوزة بتبيع خضار في واحدة من الزقاق وبتجهز بنتها وعايشة حياتها، فمتستعبطيش، الست اللي عايزة تعمل أي حاجه بتعملها بعكس الناس اللي بتقول أدينا عايشين واللقمة أهي موجودة واليوم بينقضي وفي فرق بين الرضا وعدم وجود الطموح".