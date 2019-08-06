باللبن والليمون.. وصفة اقتصادية للتخلص من البثور السوداء

البثور السوداء الموجودة حول الأنف أو بمناطق مختلفة بالوجه، من العيوب التي تصيب البشرة، وتقلل من جمالها وجاذبيتها، في ظل بحث العديد من الفتيات عن طرق آمنة وغير مكلفة للتخلص منها، للتمتع ببشرة صافية خلال احتفالهن بعيد الأضحى.

وقدمت الإعلامية رضوى الشربيني، وصفة منزلية اقتصادية للتخلص من البثور السوداء، خلال برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة":

المكونات

حليب

عسل

ليمون

Advertisements

طريقة التحضير

- تنظيف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

- خلط جميع المكونات، للحصول على خليط متماسك.

- وضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الماسك بالماء، للحصول على بشرة نقية.

الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

وأكدت "الإفتاء"، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك، يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.