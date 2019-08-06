أخطاء يرتكبها الرجال أثناء شراء متطلبات المنزل.. احذري منها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قد لا يفضل الرجال شراء المتطلبات المنزلية لكونهم منشغلون دائما، كما أن هذ الأمر بحاجة إلى مهارات بعينها قد لا تتوافر سوى بالمرأة فقط، ولكن إذا ما حدث وذهب زوجك لشراء متطلبات منزلك عليك أن تعرفي أن هناك أخطاء يرتكبها أثناء الشراء.

فيما يلي بعض الأخطاء التي يرتكبها الرجال أثناء شراء حاجات المنزل، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع "ليستونيك" الإلكتروني:

１- شراء كميات تزيد عن الحاجة

بسبب جهلهم باحتياجات المنزل، قد يعمد بعض الرجال إلى شراء كميات من البقالة تزيد عن حاجة المنزل مما يؤدي إلى هدر جزء كبير منها، لذا لا بد من أن يسأل الرجل زوجته عن الكمية التي يحتاجها المنزل ويلتزم بها أثناء عملية التسوق.

２- عدم شراء الأغراض كاملة

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قد ينسى الرجل في الكثير من الأحيان شراء بعض الأغراض التي تطلبها منه زوجته، ويضطر للعودة للسوق ثانية للحصول عليها. لذا ينصح بإعداد قائمة بالأغراض قبل التوجه إلى السوق.

３- شراء خضار أو فاكهة تحتوي على عيوب

بسبب عدم خبرته في التسوق قد يعمد الرجل إلى ابتياع خضار بمواصفات لا تتناسب مع احتياجات الوجبة التي تنوي زوجته إعدادها، لذا ينبغي عليه أن يسأل زوجته عن المواصفات المناسبة للوجبة قبل التوجه إلى السوق.

４- وضع ميزانية خاطئة

في الكثير من الأحيان يضع الزوج أسعار الحاجيات في قائمة التسوق ويُعِد ميزانية التسوق وفقاً لهذه القائمة، وأثناء عملية الشراء قد يفاجأ بزيادة أسعار بعض السلع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكنه من شرائها بسبب عدم كفاية النقود التي يحملها، لذا يجب اصطحاب فائض من المال لتجنب أي مفاجئات من هذا النوع.