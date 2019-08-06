طريقة عمل مكرونة بالسجق و الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري مكرونة بالسجق و الطماطم على طريقة الشيف أميرة شنب. المكونات: مكرونة سجق بصل مفروم ثوم مفروم طماطم مفرومة صلصة طماطم مرقة عصير طماطم Advertisements ورق ريحان جبنة بارميزان مبشورة ملح فلفل أسود ملعقة صغيرة سكر طريقة تحضير مكرونة بالسجق و الطماطم: شوحى السجق مع زيت والبصل و الثوم و يقلبوا جيدا. ضيفى الطماطم و صلصة الطماطم. ضيفى عصير الطماطم و السكر و يقلبوا جيدا. ضيفى القليل من المرقة و اتركي الخليط حتى يتجانس و يتسبك قليلا. ارفعى الخليط مع المكرونة المسلوقة و يقدم مزين بورق الريحان و الجبنة البارميزان، ويقدم.

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