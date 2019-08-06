لبنان.. متابعة غير مسبوقة للعازفة جويل سعادة بعد حفل العراق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مشاركتها في حفل افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم بالعراق، شهدت حسابات العازفة اللبنانية جويل سعادة على موقعي التواصل الاجتماعي “إنستجرام” و”فيس بوك” غزوا غير مسبوق من الجماهير العراقية التي تسابقت على إضافتها ومتابعتها.

جويل سعادة أصبحت حديث الساعة في وسائل التواصل الاجتماعي ب‍العراق، وذلك بعد تألقها في حفل افتتاح بطولة “آسيا سيل” لاتحاد غرب آسيا، بعزفها للنشيد الوطني العراقي “موطني” على أرضية ملعب كربلاء الدولي أمام أكثر من 30 ألف متفرج.

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عدد المعجبين بصفحة جويل على “إنستجرام”، ازداد بسرعة جنونية خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع عدد المتابعين إلى أكثر من ما يقرب من 70 ألف شخص والعدد يتزايد بمرور الوقت.

العازفة اللبنانية نشرت صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” شكرت فيها العراقيين على حسن ضيافتهم.

الحفل كان قد أثار الجدل، بين مؤيد لأنه بعكس الصورة الديمقراطية السعيدة للعراق، ومعترض على وصلات الرقص والموسيقى التي نفذتها فتيات دون حجاب، وهو ما يعارض “قانون قدسية كربلاء” الذي يحرم سفور النساء في المدينة.