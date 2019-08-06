من كباب الحلة لورقة اللحمة.. طرق عمل لحمة العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يستعد المسلمون لشراء اللحوم، وذبح الأضحيات وتستعد محلات الجزارة لموسم "اللحمة" ولتوزيع اللحوم على الفقراء، وتتفنن ربات البيوت في طريقة عمل اللحمة، منها من تقوم لحم كباب الحلة، وورقة اللحمة وصينية اللحمة.

ويقدم "هُن" طرق عمل لحمة العيد:

لحم كباب حلة

كباب الحلة من الأكلات التي يمكن تقديمها مع الأرز، وشوربة الخضار في المنزل، كما أنه سهل التحضير ويمكن أكله مع الخضار المشكل، والسلطة.

المقادير

كيلو لحم بقري مقطع مكعبات.

5 ثمرات بصل مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

1/2 كوب بطاطس مكعبات محمرة.

كوب مرق لحمة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة سمن.

بهارات لحمة.

طريقة التحضير

- يذاب السمن في حلة حتى تذوب تماما.

- يتبل اللحم بالبهارات والملح والفلفل الأسود.

- يشوح اللحم مع السمن حتى تحصل على اللون البني.

- يضاف البصل إلى اللحم ويقلب جيدا.

- يترك حتى تتجانس المكونات ويتشرب السائل من البصل واللحم مع إضافة المرقة كلما احتاجت.

- يضاف الثوم المفروم والبطاطس المحمرة، حتى تنضج.

- بعد الانتهاء من التسوية يضاف فحم مشتعل وتترك مكمورة داخل الحلة حتى تكتسب طعم الشواء.

لحمة صينية

المقادير

نصف كيلو من لحم الخروف مفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الملح.

قرن فلفل أحمر حار مفروم

5 حبات بيض متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة التحضير

- في طاسة على النار يوضع الزيت مع البصل الحلقات وملح وفلفل وحبهان وورق لورا ومستكة وقرفة وزعتر وروزماري ويقلب جيدا.

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- يضاف البطاطس والجزر والفلفل الألوان.

- يوضع الخليط في صينية فرن.

- يتبل اللحم بملح وفلفل وجوزة الطيب ويوضع في الطاسة بدلا من الخضار مع روزماري وزعتر وقرفة وتوضع على الخضار في الصينية.

- ترص حلقات الطماطم.

- يغطى بورق زبدة ثم ورق ألومنيوم ويدخل فرن ساخن.

ورقة اللحمة

المقادير

كيلو لحمة موزة أو بتلو

بصلة متوسطة الحجم

فلفل رومي ألوان

جزر

كوسة مقطعة مكعبات كبيرة

بطاطس مقطعة مكعبات كبيرة

زيت ذرة أو عباد شمس

ملح 1/4

ملعقة بودرة ثوم

كوب مرقة

ماء

ملعقة صلصة طماطم

فلفل أسود مطحون

بهارات لحم

طريقة التحضير

- اغسلي الخضروات جيدًا في البداية وقومي بتقطيعها بالشكل المطلوب.

- قطعي اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم وتبيلها بالفلفل والملح والبهارات ورشة ثوم بودرة وضعيها مع الخضروات ثم ضيفي ملعقة صلصة الطماطم وقلبي المزيج لتختلط التوابل.

- احضري ورق الومنيوم فويل ثم بطني صينية فرن به، ادهني الورقة بالزيت ثم ضعي بداخلها اللحم والخضار.

- اغلقي ورقة الفويل بشكل محكم، ثم اصنعي ثقب يسمح بخروج البخار من الورقة.

- ادخلي الصينية فرن ساخن على درجة حرارة مرتفعةحتى النضج.