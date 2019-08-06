أعراض الإصابة بـ التهاب البنكرياس

"التهاب البنكرياس" من الأمراض النادرة، التي تصيب ذلك العضو الطويل، المتواجد خلف المعدة، وتسبب الشعور بألم شديد، وفقدان القدرة على الإصابة بالأنشطة الروتينية.

وتحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن إصابتها بالتهاب البنكرياس في مرحلة الطفولة، موضحة أنه يعد واحدا من الأمراض النادرة، فهو يصيب طفلا واحدا من مليون طفل حول العالم، مطالبة بضرورة الكشف الدوري، عند ظهور أعراض الإعياء، للتمكن من اكتشاف الأمراض مبكرا، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC"، العام الماضي.

وفيما يلي، أعراض إلتهاب البنكرياس، وفقا لما ذكره موقعي "mayo clinic" و"NIH" الطبيين:-

- الإصابة بفقدان الوزن بشكل سريع وبدون سبب.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالحمى.

- الإصابة بالقيء والغثيان.

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- نبضات القلب سريعة.

- انتفاخ البطن.

- الإصابة بالإسهال.

- الشعور بضيق في التنفس.