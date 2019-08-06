أعراض التهاب الحنجرة

غالبًا ما يرتبط التهاب الحنجرة بمرض آخر، مثل الزكام أو النزلات الصدرية أو التهاب الشعب الهوائية، ولكن أحيانا ما يتكرر بشكل كبير، ويجب حينها اللجوء للطبيب للوقوف على الأسباب. وتشمل أعراض التهاء الحنجرة: التهاب التهاب الحلق الحاد. حرارة حمى منخفضة الدرجة. Advertisements كلام يشعر المريض بمشكلة في الكلام. سعال يحدث السعال الجاف. الحلق حث مستمر لمسح الحلق. غدد مثل تورم الغدد، ويكون لديك فرصة كبيرة للحصول عليها إذا كنت تدخن، أو تفرط في استخدام صوتك كثيرًا (إذا كنت مغنيًا أو متحدثًا عامًا، على سبيل المثال). البرد يحدث التهاب الحنجرة، وقت نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية.

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