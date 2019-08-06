تعتبر البامية باللحمة الضاني من أكثر الأكلات المصرية المفضلة لدى الجميع فهي تتمتع بمذاق خاص بها يجعلها من الوجبات الموضوعة على السفرة المصرية بصفة مستمرة لذلك يقدم إليكِ موقع "هن" طريقة عمل البامية باللحمة الضاني. المقادير كيلو من اللحم الضاني نصف كيلو من البامية بصلة صغيرة مفرومة عصير طماطم مضاف إليه قرن فلفل يفضل حار ثوم مفروم كمون مطحون فلفل أسود Advertisements بهارات لحمة الملح حسب الرغبة طريقة التحضير نسلق اللحم نصف سواء نضع إناء على النار به ملعقة من الزبدة ثم ننزل بالبصلة المفرومة مع البامية ونضيف إليهما الثوم المفروم نضيف عصير الطماطم إلى البامية والبصل ثم نضيف اللحم والملح والتوابل حسب الرغبة يقدم ساخنا مع أرز بالشعرية أو طاجن أرز معمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بامية باللحمة الضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.