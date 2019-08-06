عزباء في الـ107 من العمر: العنوسة.. سر حياتي الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

احتفلت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 107 أعوام، بعيد ميلادها المميز الأربعاء الماضي بحفل في مركز بارتو المجتمعي في "كوب سيتي" وبحضور 100 ضيف.

وقالت السيدة التي تدعى لويز سينيوري، المولودة العام 1912 في منطقة هارلم: إن سر حياتها الطويلة يكمن في أنها لم تتزوج أبداً، حسب "البيان" نقلاً عن "الاندبندنت"، وخلال حديثها إلى شبكة "سي بي إس" الإخبارية، كشفت سينيوري عن بعض نصائحها للعمر الطويل، ومن بينها الرقص ولعب البِنغو وتناول الطعام الإيطالي.

وقالت: "يجب أن أمارس التمارين الرياضية... ما زلت أرقص قليلاً. وبعد الغداء، ألعب البنغو".

وتابعت سينيوري كلامها موضحة اعتقادها أن بقاءها عزباء قد ساعدها على العيش لمدة أطول.

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وقالت: "أعتقد أن سر وصولي إلى سن 107 سنوات هو أنني ... لم أتزوج أبداً، وتابعت مؤكدة: "أعتقد أن هذا هو السر. تقول أختي: "أتمنى لو أنني لم أتزوج أبداً!".

لكن يبدو أن طول العمر شائع في عائلة سينيوري، إذ إن أختها تجاوزت المئة بعامين، وعاشت والدتها 97 عاماً.

أما بالنسبة للتغذية، فأوضحت سينيوري، التي تنحدر عائلتها من إيطاليا، كيف ساعدها نظامها الغذائي على العيش لفترة أطول. قائلة: "الطعام الإيطالي مفيد جداً للصحة... لقد نشأت على تغذية جيدة للغاية. لا أشرب الصودا ولا أتناول الكعك".

ليست هذه المرة الأولى التي يصف فيها أحدهم الفوائد الصحية للنظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط، الغني بالأسماك وزيت الزيتون والخضروات والحبوب الكاملة والفقير باللحوم ومنتجات الألبان.

يذكر أن النظام الغذائي الذي يحظى بشعبية في مختلف البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مثل اليونان وإيطاليا، يرتبط بالحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوقاية من الاكتئاب وتقليل خطر الوفيات لدى كبار السن.