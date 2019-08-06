رانيا يوسف تظهر في أحدث صورها بالنقاب.. ومتابعون: "تبارك الرحمن"

صورة جديدة شاركت بها الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلالها وهي مرتدية النقاب.

وكانت الصورة هي الملصق الدعائي للفيلم الروائي القصير الذي تشارك فيه رانيا، بصحبة عدد من الفنانين، وهو من قصة رانيه البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

والفيلم من بطولة رانيا يوسف، ويشاركها هبة مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، أميرة الشريف، أحمد سليم، وتدور قصة الفيلم في إطار تشويقي حول التقاء مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات.

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وتلقت "رانيا" العديد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالفيلم الروائي: "إيه العينين دي تبارك الرحمن" "هنشوفه إزاي وهينزل فين" "من نجاح لنجاح بالتوفيق".

وكانت الفنانة رانيا يوسف، شاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" في وقت سابق، بصورتها بالحجاب، وذلك من مسلسلها "مملكة إبليس" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن تم تأجيله.

ونشرت "رانيا" صورة "حنية" وهي الشخصية التي كانت تجسدها في مسلسل "مملكة إبليس"، وكان المسلسل من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصى.