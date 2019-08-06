الامارات | أفراح المعمري والأحبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المعمري والأحبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سالم سعيد خميس المعمري حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله غانم إلى كريمة مانع فرحان محمد الأحبابي. وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الظاهر بالعين عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة، ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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