الامارات | «التزويد والتصنيف».. آلية عمل احترافية تُثري مكتبات دبي العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التزويد والتصنيف».. آلية عمل احترافية تُثري مكتبات دبي العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلسلة متواصلة من التحديث والتطوير، وخطوات عملية خطتها مكتبات دبي العامة في مجال الارتقاء بمحتوياتها وخدماتها، تُضاف إلى رصيد إنجازات هيئة الثقافة والفنون في دبي، التي تعمل على إثراء المشهد الثقافي ونشر المعرفة من خلال التأسيس لبنية تحتية قوية تنطلق منها لتزويد مكتباتها بمواد معرفية منتقاة بعناية من «كتب وأشرطة وأسطوانات ودوريات.. إلخ»، تناسب مرتاديها على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم ولغاتهم ومستوى تعليمهم بما يتلاءم مع التنوع السكاني الذي تتسم به دبي، ويحافظ في الوقت نفسه على هوية المجتمع الإماراتي وما يوافق فكره ووعيه، لتواكب «دبي للثقافة» من خلال ذلك النهضة الشاملة لإمارة دبي، وسعيها المستمر للمنافسة العالمية في المجال الثقافي.

ومن خلال مركز التزويد والتصنيف الذي تتضمنه مكتبات دبي العامة، يتم تزويد كافة أفرع المكتبات التابعة للهيئة (الراس - المنخول - الصفا للفنون والتصميم - أم سقيم - هور العنز - الطوار - الراشدية - حتا - مكتبة دار الاتحاد التي تمت إضافتها أخيراً) بالمواد المعرفية، وفقاً لآلية عمل خاصة تقوم باختيار المواد على أساس تطوير وتنمية المجموعات، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع جمهور المكتبات وروادها.

وتسير آلية عمل المركز وفق خطوات عدة، تبدأ بالتواصل مع دور النشر في بداية السنة ونهايتها، للتعرف إلى إصداراتها الجديدة، خصوصاً الكتب الأكثر مبيعاً بمحتوى جيد، والكتب الحائزة على جوائز أدبية. وبعد استلام القائمة من دور النشر يتم إجراء بحث موسع عن العناوين منعاً لتكرارها في نظم البحث «السيمفوني». وتُعتمد أسعار المواد المعرفية بعد اختيار العناوين، لتبدأ عملية توريدها للمكتبات خلال ثلاثة أشهر حداً أقصى.

وتبدأ عملية ولادة المادة المعرفية بعد استلامها والتأكد منها، حيث يتم إصدار شهادة تحتوي على عنوان كل مادة معرفية والرقم الموحد لإتمام عملية التسجيل، وبعدها توضع الشريحة الممغنطة في إحدى صفحات الكتاب الفارغة أو على المواد المعرفية الأخرى، ويتمثل دورها في حفظ الإصدار من الضياع أو السرقة أثناء استعارة الأعضاء للمعارف المختلفة من أفرع المكتبات، لتتم برمجتها بعد ذلك ضمن نظام برمجة معين، وتحصل كل مادة معرفية بعد برمجتها على رقم هوية خاص.

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وبالانتقال إلى الخطوات اللاحقة يتم استلام المواد المعرفية مع نسخها وتحديد أماكن توزيعها على مختلف أفرع المكتبات حسب الحاجة في النظام، ويتبع هذه العملية إدخال محتوى المادة المعرفية، وتتضمن العنوان، واسم المؤلف، واسم الرسام أو المترجم أو المحقق أو المعد (إن وجد)، وعدد الصفحات، وما إذا كانت تحتوي على صور أو خرائط، إلى جانب سنة النشر، واسم دار النشر والترقيم الدولي.

وبعد المراحل السابقة، تأتي عملية تصنيف المواد المعرفية وفهرستها «التحليل الموضوعي»، والتي تحتوي على حقول مختلفة، ليتم من خلالها إضافة كل ما يتعلق بالمؤلف، حيث يوضع في الحقل الأول عنوان المادة المعرفية، وفي الحقل الثاني اسم عائلة المؤلف ثم اسمه الأول والثاني بالحروف، ويهدف التصنيف إلى تسهيل عملية الحصول على المواد المعرفية في رفوف العرض بدقة متناهية.

وفي المرحلة الأخيرة تتم طباعة جميع معلومات التصنيف على ملصق أبيض وتثبيته على كعب المواد المعرفية، ليتم بعدها اعتماد النسخ في النظام بالعدد والمواقع، ومن ثم توصيلها وتوزيعها على المكتبات.

• خطوات دقيقة تضمن جودة الإصدارات وتسهل وصولها إلى القراء.