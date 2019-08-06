الامارات | «سوني» تكشف عن مكيف يوضع في جيب القميص

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تكشف عن مكيف يوضع في جيب القميص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يعد سهلًا تجنب التصبب عرقاً خلال أشهر الصيف الحارة، خصوصاً بعد ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمعدل ينذر بالخطر. ودعا هذا شركة سوني إلى تطوير حل مستقبلي لاتقاء الحرارة المرتفعة، وتلبية الحاجة الماسة إلى التبريد، إنه مكيف شخصي صغير يوضع في جيب القميص!

حيث أطلقت شركة سوني اسم «ريون بوكيت» على المكيف الشخصي الذي ابتكرته أخيراً، وهو جهاز يوضع بين الكتفين أسفل العنق مباشرة في جيب قميص داخلي خاص، ويُتحكم فيه باستخدام تطبيق خاص يحمّل على الهاتف الذكي.

ووفقاً لـ«سوني»، بوسع جهاز ريون بوكيت خفض درجة حرارة سطح جسم المستخدم بمقدار 13 درجة مئوية، فضلاً عن إمكانية رفعها أيضاً بمقدار ثماني درجات مئوية، في حال رغب المستخدم في استعماله للتدفئة في الشتاء.

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وبدأت شركة سوني باستقبال طلبات شراء المكيف الشخصي على منصة «فيرست فلايت»، فضلاً عن جمع تمويل لهذا المشروع. وهي منصة أطلقتها الشركة خصيصاً لتسويق هذا المنتج، وستراوح كلفة الجهاز الواحد من 117 إلى 175 دولاراً.

ونجحت المنصة بالفعل في جمع المبلغ اللازم لإتمام هذا المشروع، ما يعني أن المشترين سيحصلون على أجهزتهم في مارس المقبل، لكن يتعذر شراء هذا المنتج حالياً في مختلف دول العالم، إذ سيكون متاحاً فقط للعملاء في اليابان.

• كلفة الجهاز الواحد من 117 إلى 175 دولاراً وسيكون متاحاً في مارس المقبل.