الامارات | أفراح المنصوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد فرج راشد عبيد المنصوري بمناسبة زفاف نجله فرج إلى كريمة محمد سالم محمد بومقيريعه المنصوري، كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة سويحان للأفراح عدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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