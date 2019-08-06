الامارات | عدسات لاصقة آلية تقرب الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن عدسات لاصقة آلية تقرب الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو عدسة لاصقة، مستوحاة من أفلام التجسس، بوسعها تقريب الرؤية بمجرد الرمش، وفقاً لتقارير موقع «نيو ساينتست».ويأمل الباحثون أن تستخدم هذه العدسة في مجال صناعة الأعضاء الاصطناعية البصرية، ليتمكنوا من تطوير عين اصطناعية ذكية، تعمل أيضاً بمثابة منظار صغير. وتتكون العدسة اللاصقة الطرية، التي تحاكي العدسة الحيوية للإنسان من كيس رقيق من الماء المالح مصنوع من البوليمرات، يتغير فيه شكل العدسة لتكون محدبة أو مقعرة بناء على الجهد الكهربائي الذي تتعرض له، ما يمكنها من تقريب الرؤية أو إبعادها مثلما نتحكم بتغيير البعد البؤري للكاميرا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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