الامارات | أفراح المعمري والساعدي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه بطي سعيد خميس المعمري بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة حمد سعيد محمد الساعدي، كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق روتانا بالعين عدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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