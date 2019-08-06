الامارات | تقنية جديدة تبخر نفايات المكبات المكتظة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة تبخر نفايات المكبات المكتظة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتحلل نفايات المكبات في جميع أنحاء المعمورة، فتواصل إنتاج غاز الميثان الذي يسهم في زيادة عمق المشكلات المناخية العالمية، إلا أن شركة أميركية ناشئة أعلنت عن اكتشاف وسيلة تجعل جميع نفايات المكبات قابلة لإعادة التدوير، مع استخدامها في الوقت ذاته لإنتاج الطاقة المتجددة.

وتستخدم شركة سييرا إنرجي تقنيتها «فاست أوكس» في تبخير جميع أنواع النفايات، من الإلكترونيات وحتى المخلفات الطبية، إذ تضعها في فرن صهر معدل خصيصاً لحرقها، ثم تحقنها بالأكسجين النقي، فتتحول إلى بخار.

وصرح مايك هارت، المدير التنفيذي لمجلة فاست كومباني «نرفع درجة حرارة النفايات إلى 2,204 درجة مئوية، أي ضعف حرارة قلب البركان، فيجبر النظام النفايات على التحلل إلى ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين. ولا تتطلب العملية طاقة خارجية، بل تنتج الطاقة من التفاعل الكيميائي بين الكربون والأكسجين».

ويحتجز النظام الغاز الناتج كي يحوله لاحقاً إلى مواد مفيدة، مثل الوقود والأسمدة، إضافة إلى المعادن القابلة للاستخدام مرة أخرى. وقال مايك أيضاً «يتيح هذا النظام إعادة تدوير مكبات بأكملها، وستثبت التقنية قيمتها العظيمة، ونحن نحاول الخروج من براثن أزمة النفايات العالمية».