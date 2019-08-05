بينها المشكلات الجنسية.. 6 أعراض على مرضى السكري الانتباه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ:

يعد مرض السكري من الأمراض الشائعة في العالم، والذي يتسبب في زيادة الشعور بالعطش وكثرة التبول والإجهاد، ولكن هناك 6 أعراض أخرى تظهر على مرضى السكري خاصة من النوع الثاني، يستعرضها "الكونسلتو" في هذا التقرير.

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