المانجو بالشطة والفول السوداني مخلل.. 23 عادة غريبة في تناول الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

يكشف عدد من الناس عن أغرب عاداتهم في تناول الأطعمة، والتي قد تكون مثيرة لدى البعض، فيما يراها البعض الأخر مألوفة وطبيعية.

يقدم لكم "الخليج 365" خلال الألبوم التالي أغرب عادات الناس في تناول الأطعمة، وفقا لموقع "Bright Side".

1- المغامرة بطعم الفاكهة.

حيث أن هناك البعض من يغامر بطعم الحلوى التي تتخذ طعم الفواكه، لتحشو بها بعض الأطعمة مثل الزيتون.

2- تناول الكافيار بوضع في "الساندوتشات" أعلى اللحوم المقددة مثل السجق

3- تناول "الفشار" ممزوجا بالكاتشب

4- كسر جانب من قشر البيض واستخرج صفارها والإبقاء على القشر في حافظة البيض

5- تناول الجزء الداخلي من البيتزا وترك الإطار

6- إضافة بعض الحلوى الملونة والمغلفة إلى الأطعمة التي تحتوي على ملح

7- وضع مكعبات الثلج مع المقرمشات أو المكسرات

8- تقطيع العيش بصورة غريبة تتضمن لغز

9- إضافة الحليب إلى الحبوب الغريبة أو السناكس

10- تناول البطاطس المقلية بعد غمسها في الصوص الأبيض

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11- رقائق في شوربة الفاصوليا مع الفول السوداني وفطيرة في وجبة واحدة كاملة

12- عمل برجر من الفول السوداني

13- شواء البرجر ووضعه في ساندوتش من الجبنة والفول السوداني

14- وضع بعض من الخبز الرسومات في طبق الأرز

15- تناول الأسماك بالجبن

16- بيتزا بالموز

17- الحليب مع دقيق الشوفان

18- تناول الهوت دو مع الجيلي

19- تناول الحبوب مع الشوربة

20- المانجة مع أطعمة حارة

21- الفول السوداني مع المخللات

22- تناول المربى مع الخس

23- البيض مع المربى